Lojas de Salvador se preparam para dia do consumidor; veja promoções | A TARDE

Na semana que se celebra o dia do consumidor, os shoppings de Salvador realizam ações para comemorar a ocasião, que vem se destacando entre as datas comerciais do Brasil. As opções vão desde descontos em produtos de vestuários a ingressos em cinemas e passaportes de parques infantis.

O Portal A TARDE conversou com a gerente de marketing do Shopping da Bahia, Thays Leitão, sobre a relevância de dedicar uma semana, para realizar ações que beneficiam os consumidores, para ela os benefícios da data, para os clientes, vão além dos descontos nos produtos.

"A Semana do Consumidor é um excelente momento para a gente, além de homenagear essa peça tão importante para o nosso empreendimento, a gente também botar em prática a experiência desse cliente. Lógico que todo mundo quer um descontinho, quer comprar algo com um preço mais legal, mais atrativo, mas eu acho que o principal dessa data é a gente cada vez mais proporcionar uma experiência única, positiva para o cliente, porque sem ele nenhum dos nossos negócios vão existir."

Confira as promoções da semana do consumidor, nos principais Shoppings de Salvador:

Shopping Bela Vista

Studio Z Bela Vista – calçados com descontos de até 50%.



Cineflix Bela Vista – na sexta,15, Dia do Consumidor, os ingressos estarão no valor promocional R$ 10.

Planeta Imaginário Bela Vista - Promoção no passaporte de horas: na compra de 3 horas, o cliente ganha mais 1h; na compra de 5h, ganha 2h adicionais, e na compra de 10h, ganha 5h adicionais.

Magazine Luiza Bela Vista – produtos com até 80% de desconto durante a semana.

Ortobom Bela Vista - descontos de até 50% e pagamento em até 21x sem juros.

Ofertas Loja Palato Especiarias - (Itapuã e Ferreira Costa)

100% whey de R$189,90 por R$139,90

Creatina Probiótica (300g) duas unidades por R$ 200,00

Magazine Luiza Bela Vista - Pneu Aro 13 importado: de R$ 399 por R$ 279 (no pix)

Shopping Itaigara

Prata & Cia - 15% de desconto até às 20h do dia, 15, em qualquer forma de pagamento;

Santa Oportunidade - 50% de desconto até às 20h do dia 15, em qualquer forma de pagamento;

Sempre Bella- 50% de desconto em vestidos selecionados. Desconto válido para compras realizadas até às 20h do dia, 15;

Mil Toques- Desconto na limpeza de pele, de R$ 220,00 por R$ 150,00. Desconto válido para compras realizadas até às 20h do dia, 15.

Mil Toques - Desconto na massagem Shiatsu ou Drenagem Linfática de R$ 130,00 por R$ 100,00. Desconto válido para compras realizadas até às 20h do dia ,15;

H.E Joias - Você acaba de ganhar um polimento de uma joia em ouro amarelo;

Maria Flor - 20% de desconto até às 20h do dia ,15, em qualquer forma de pagamento;

Salvador Shopping

Henks Piso L1 - Bermuda Jeans de R$139,90 por R$99,90

Cacau Brasil Piso L1 - Chocolates com até 20% off

Liebe Piso L1 - Calcinha de Renda: 3 por 104,99 e 6 por 199,99

Pernambucanas Piso L1 - Ventilador Coluna Mondial de R$299,99 por R$229,99

Taco Piso L1 - Camisa Polo de R$109,90 por R$79,90

O Boticário Piso L1 - Perfume Celita de R$ 129,90 por R$64,90

Shopping Paralela

Mitchell - Comprando 3 peças, a de menor valor sai pela metade do preço;

Camicado - Especial Consumidor - Até 40% OFF e 20% de cashback;



Frésia - Produtos já remarcados + 10% de desconto na sexta e sábado;

Leão de ouro - Até 40% de desconto em itens selecionado;

Kalunga - Especial consumidor, promoções em itens selecionados. Multifuncional Tanque de tinta de R$1.379,00 por R$1.099,00

Outlet Premium Salvador - Crazy Sale (de 15 a 17 de março)

- Adidas: 30% OFF em calçados, 20% OFF em roupas – Exceto itens protegidos;

- Nike: 20% OFF no menor valor da etiqueta;

- Chili Beans: Desconto de até 50%;

- Osklen:

Desconto progressivo

3 peças - 15%

4 peças - 20%

5 peças - 25%

- Fila: 30% de desconto em toda loja. Exceto produtos protegidos.

Outlet Premium Salvador está de portas abertas diariamente das 9h às 21h - Estrada do Coco (BA-099), km 12,5, Camaçari.



* Em atualização.