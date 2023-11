Lojistas preparam programação especial para a Black Friday | A TARDE

Chegou a tão esperada semana da Black Friday, que acontece nesta sexta-feira (24), em todo Brasil. Em Salvador e na Região Metropolitana, os lojistas estão cheios de expectativas para o período de campanha e esperam grande movimentação nos estabelecimentos. Para atrair a galera, os centros comerciais prepararam diversas ações promocionais que prometem encher os olhos dos consumidores.

Confira abaixo a programação de alguns shoppings e lojas:



Salvador Shopping e Salvador Norte Shopping



Ambos os shoppings irão funcionar com horário especial no dia da Black Friday, das 8h às 23h, com algumas lojas abrindo às 7h, a exemplo de Americanas, Le Biscuit e Pernambucanas.

Batizada de 'Happy Friday', a campanha dos estabelecimentos vai trazer descontos de até 60% em segmentos de moda e acessórios, eletroeletrônicos, decoração e utilidades para o lar, beleza e perfumaria, telefonia e serviços. As promoções seguem de sexta (24) até domingo (26).

Ferreira Costa



A Ferreira Costa terá uma ação diferenciada com ofertas sinalizadas em até 70% de desconto, nas lojas, no site e aplicativo. A loja irá realizar lives no Instagram, onde irá divulgar promoções exclusivas na quarta (22) e quinta (23).

Para participar da live e ter acesso às ofertas em primeira mão, é necessário se inscrever através deste link. Produtos para casa, como eletrodomésticos, móveis, decoração, utensílios domésticos, iluminação e muito mais farão parte das promoções dessa Black Friday.

A Ferreira Costa terá um horário especial de funcionamento, das 8h às 22h entre sexta (24) e sábado (25), e no domingo (26) será de 8h às 20h.

Parque Shopping da Bahia

Lauro de Freitas não ficará de fora da farra da Black Friday! Com descontos que chegam a 70%, o Parque Shopping Bahia já começa nesta segunda-feira (20) a ação 'Parque Friday'.

Será possível encontrar óculos da marca Ray Ban com descontos de até 50% e a linha de óculos da Ralph Lauren que chegam a 70%. Os clientes podem aproveitar ainda promoções em roupas, calçados, perfumaria, colchões, jóias e semijoias, além de procedimentos de beleza.

Além das ofertas imperdíveis, no dia da Black Friday, na próxima sexta-feira (24), os clientes encontrarão uma programação musical especial na Praça de Alimentação, a partir das 20h30, e na Alameda Gourmet, a partir das 19h30, com os shows dos cantores Daniel Calumbi e Fabio Aruga.

Shopping da Bahia

A onda de ofertas da Black Friday também chega com tudo no Shopping da Bahia, com descontos e grande variedade de produtos. É a 'Week Tudo!', promoção que começa nesta terça-feira (21), e segue até o domingo (26). Na sexta-feira (24), o shopping começa o expediente em horário especial, às 6h da manhã.

Além das ofertas nas lojas no shopping, a campanha está disponível no site, com ofertas em diversos produtos e descontos que podem chega em até 70%.

“A Black Friday no Brasil sempre acontece na quarta sexta-feira de novembro, mas o impacto sobre as vendas é bem mais abrangente e a Week Tudo é nossa proposta para esse cenário. Sem dúvidas, esta é uma grande oportunidade para o Shopping oferecer as melhores ofertas e atrações para os clientes”, avalia Thays Leitão, gerente de marketing do Shopping da Bahia.

Produtos e tendências

Quem vai ao mercado costuma ir atrás de uma verdadeira lista de produtos neste período de Black Friday, o que representa um 'boom' nas vendas em diversos setores do mercado.

Segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), espera-se um faturamento 4,3% maior em relação ao mesmo recorte no ano passado, o que totalizaria R$ 4,64 bilhões e representaria o maior volume de vendas para a data desde 2010, quando o movimento chegou no Brasil.

Uma pesquisa realizada pela Conversion indica que eletrônicos e eletrodomésticos, celulares, moda e acessórios, calçados e cosméticos são os itens mais desejados para o Black Friday de 2023.

Quase 30% das pessoas entrevistadas no levantamento têm a intenção de comprar eletrônicos e eletrodomésticos ou celulares durante a data, o que mostra a preferência dos brasileiros por este tipo de produto na data.

Até o fechamento desta matéria, o Shopping Barra não havia divulgado a programação especial desta semana.