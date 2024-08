MAB reabre após revitalização com exposição do Movimento Armorial

Museu de Arte da Bahia (MAB) é o museu mais antigo do estado, criado em 1918 - Foto: Divulgação | IPAC

O Museu de Arte da Bahia (MAB), localizado no Corredor da Vitória, em Salvador, vai ser reaberto na próxima terça-feira, 23, com a exposição sobre o Movimento Armorial, criado e liderado por Ariano Suassuna. O equipamento passou por obras de revitalização e será reaberto ao público no dia em que completa 106 anos. O museu é administrado pelo Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia (IPAC), unidade vinculada à Secretaria de Cultura do Estado da Bahia (SecultBa).



A primeira etapa das obras de requalificação, realizada entre os meses de dezembro de 2023 e julho de 2024, contemplaram a cobertura dos três prédios e o piso do primeiro andar. A previsão é que até dezembro seja entregue a segunda etapa, com a revitalização dos jardins e outros espaços. A terceira e última fase, quando o equipamento será entregue totalmente reformado e com o retorno das exposições do acervo histórico do MAB, está prevista para o início do ano que vem.

Além da Mostra do Movimento Armorial, estão previstas para os meses de julho e agosto, as exposições de Fábio Magalhães, a continuação da mostra de Floro Feire, Retratos de um Tempo, e a residência artística de Bel Borba. O MAB também vai receber a Oficina e Restauração de Cerâmica e Azulejaria e o novo museu Udo Knoff, que terá as novas instalações no corredor da vitória, com espaço expositivo, além de fornos para a realização de oficinas para os públicos interessados.

Sobre o MAB



O Museu de Arte da Bahia (MAB) é o museu mais antigo do estado, criado em 1918. Possui um acervo de artes plásticas e artes decorativas, incluindo mobiliário baiano, porcelanas orientais e europeias, cristais e ourivesaria. O museu oferece exposições, atividades culturais e um serviço educativo. Também possui uma biblioteca especializada em artes plásticas.