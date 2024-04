Madrugada violenta! Tiroteios deixam Mirantes de Periperi sem ônibus | A TARDE

A sensação de insegurança no bairro Mirantes de Periperi tem afetado a circulação de ônibus na região. Na manhã desta sexta-feira, 12, a Secretaria de Mobilidade (Semob) se pronunciou a cerca da situação.

De acordo com a pasta municipal, a linha 1620, que faz Alto de Coutos/Paripe x Hospital do Subúrbio (Via Mirantes de Periperi) na Rua Ambrosina Arruda, foi temporariamente suspensa.

Os coletivos desta linha seguem até o ponto final do bairro e retornam pela Rua do Curió. A interrupção do atendimento ocorre por conta da operação policial que acontece nesta via. Nas duas últimas madrugadas, duas pessoas foram encontradas mortas vítimas de disparos de arma de fogo.

As demais linhas que operam no bairro não foram afetadas. Agentes da Semob e prepostos da Integra monitoram a circulação dos ônibus.