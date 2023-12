Mãe faz vaquinha e rifa solidária para auxiliar no tratamento da filha | A TARDE

Uma mulher, identificada como Vitória Katiusca, tem buscado ajuda através das redes sociais para sua filha Lara Valentina, de 8 anos, que é portadora de microcefalia. Além de uma vaquinha, onde busca arrecadar dinheiro para custear exames e tratamentos, a mãe também criou uma rifa solidária para a compra equipamentos médicos.

Lara Valentina recebe o tratamento totalmente em casa no regime de Home Care. Ela faz uso de gastrotonomia com auxílio de bomba de infusão para realizar as refeições, além de uma dieta cetogênica.

A meta estipulada para a vaquinha é de R$ 9.860 e, até o momento, quase 65% do valor já foi arrecado, o equivalente a pouco mais de R$ 6.400. A mãe explica que o montante arrecadado será para custear alguns tratamentos e também comprar o leite Ketocal, que a criança usa devido a fortes crises de epilepsia.

Já a rifa servirá para a compra de uma cadeira de rodas e outra de banho, além de alguns equipamentos, como colchão pneumático, orteses de mão e pé, e também imobilizador de joelhos. O valor do prêmio será de R$ 1 mil e o valor para participar é de R$ 50. O sorteio acontecerá no dia 30 de dezembro, às 19h, pela Loteria Federal.

Para ajudar a pequena Lara, interessados podem entrar em contato diretamente através dos perfis @diariodaguerreiralara ou @vitoriakatiusca04.22.