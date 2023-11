Maior cruzeiro da temporada trouxe mais de 6 mil turistas a Salvador | A TARDE

A metros de distância já era possível avista-lo. Grande, robusto, distribuído em 19 andares, e transportando mais de 6,3 mil pessoas, não era difícil de confundi-lo com um prédio de luxo. E, de fato, luxo é o que não falta no cruzeiro MSC Grandiosa.

A equipe do Portal A TARDE visitou o maior cruzeiro da temporada 2023-2024, que atracou no Porto de Salvador logo nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira, 20. Ele partiu de Gênova, na Itália, e passou por Maceió, antes de chegar à Salvador. Ao desembarcar na capital, o casal de turistas de Curitiba, Maíse Merlin e Carlos Merlin, não escondiam a felicidade em pisar em solo soteropolitano, mesmo já conhecendo a capital.

"Nós já viemos muitas vezes em Salvador, mas sempre de carro, com os filhos. Agora estamos priorizando vir de cruzeiro. Já viemos aqui ano passado no MSC Seashore e, mais uma vez, paramos aqui de novo, graças a Deus", disse Maíse. Segundo a professora, o amor pela cidade nasceu pela alegria do povo baiano. "Aqui tem muita alegria. Hoje mesmo eu fui acordada ao som do Olodum embaixo da minha janela. Filmei tudo, mandei para os meus filhos para causar uma invejinha", brincou.

Casados há 37 anos, Carlos, revelou ao Portal A TARDE, que o amor pela cidade é tão grande que foi a capital foi escolhida para a lua de mel do casal. "Nossa lua de mel foi aqui há 37 anos. Salvador já está no sangue. Essa cidade é espetacular a receptividade do povo aqui é sensacional. Muito bonita e a gente não cansa de vir para cá. E vamos continuar vindo, priorizado os cruzeiros que fazem parada aqui", disse.

Casal turista de Curtitiba | Foto: Leilane Teixeira I Portal A TARDE

Impacto no turismo baiano

Até maio de 2024, estão previstas 130 operações de cruzeiros em Salvador, Ilhéus e Porto Seguro, com a vinda de mais de 440 mil turistas, marca que supera todas as temporadas anteriores. Apenas na capital, são 57 escalas de navios, enquanto Ilhéus terá 33 escalas, segundo dados da associação Brasileira de Cruzeiros Marítimos (Clia).

"Atracou hoje aqui na Bahia o maior navio de cruzeiros marítimos que já navegou nas águas da América Latina. A vinda dele prova o prestígio que o Governo do Estado tem com as empresas operadoras de turismo. É uma prova da nossa grande vocação, da nossa atividade turistica. Nesta ano temos um recorde de cruzeristas, o que é fruto do trabalho que o governo tem feito de promoção do destino baiano", informou o secretário de Turismo da Bahia, Luís Maurício Bacellar, em entrevista ao Portal A TARDE.

Ainda de acordo com o secretário, a Bahia está preparada para receber os turistas. "Nós estamos preparados para receber quem nos vistia, porque o governo também investiu em capacitação e qualificação de mão de obra, de pequenos empreendedores, de obras de infraestrutura... É este trabalho que tem esse incremento no fluxo turístico do estado e colocou a Bahia na liderança do turismo nacional. É bom frisar também que nós conseguimos fixar Salvador como porto de embarque, e quando isso acontece, isso signica mais fluxo no turismo da cidade", disse.

Secretário de Turismo da Bahia, Luís Maurício Bacellar | Foto: Denisse Salazar | AG. A TARDE

O impacto gerado por cada cruzeirista nas cidades de escala é de R$ 605,90. Já nas cidades de embarque e desembarque, esse número aumenta para R$ 770,97.



MSC Grandiosa

O MSC Grandiosa é o maior cruzeiro da temporada. Ele tem capacidade para 6.334 passageiros. A estrutura do navio conta com 2.421 cabines e 19 andares,11 restaurantes, incluindo cinco de especialidades, 21 bares e lounges, teatro com shows ao estilo Broadway, discoteca, MSC Aurea SPA, academia, cinco piscinas, nove hidromassagens, parque aquático e áreas infantis, além de área de games com jogos de arcade, boliche, Simulador MSC Formula Racer e cinema.

Piscina principal do MSC Grandiosa | Foto: Denisse Salazar | AG. A TARDE

Apaixonada por cruzeiros, a turista de São paulo Amneris Martins contou ao Portal A TARDE que já fez 17 viagens e três travessias [cruzeiros que atravessam de um continente para o outro]. Para ela, o conforto e a segurança são pontos cruciais na escolha, sobretudo se tratando do MSC Grandiosa.

"Essa experiência de travessia foi tão boa que é a terceira que a gente faz, porque é uma forma de você passear pela Europa. A gente faz sempre antes, passeia pela Europa, depois entra no navio, faz as paradas do navio pela Europa e desembarca em Santos. Então é um passeio fantástico, e esses dias de travessia que a gente não pode sair do navio, ele oferece muitas coisas. Aqui dentro você vai ao teatro, você almoça, você janta, não pega carro, muita segurança, um luxo que é o navio, porque o navio é um lugar luxuoso, gostoso de estar. E a gente também faz sem ser de travessia. De Santos, a gente pega para vir até Salvador, para ir até o Rio Grande do Sul.. enfm, é um lugar maravilhoso para estar, eu recomendo. Inclusive, já estou pensando na próxima".

Recepção principal do MSC Grandiosa | Foto: Denisse Salazar | AG. A TARDE

Em sua temporada inaugural pelo país, o MSC Grandiosa tem feito roteiros de 6 e 7 noites, com embarques em Santos e escalas alternadas em Búzios, Ilha Grande, Maceió e Salvador. Também foi possível embarcar em Maceió e Salvador.



O cruzeiro seguirá agora para o Rio de Janeiro-RJ e, em seguida, para Santos-SP, onde encerra o ciclo de 25 dias de viagem vindo da Europa.

Cassino do MSC Grandiosa | Foto: Denisse Salazar | AG. A TARDE