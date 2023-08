Mais de 120 rótulos são expostos na 7ª edição do Festival Viñeria

Imagine abrir um vinho, mesmo com a indicação da uva no rótulo e saber que 15% da composição da bebida é de uma outra uva misteriosa. Esse é um dos segredos da linha Secreto da Viu Manent, vinícola que é distribuída aqui na Bahia pela distribuidora e loja de vinhos Viñeria.

A linha foi exposta na sétima edição do Festival Viñeria Salvador, realizado em Salvador, nesta quarta-feira, 16. João Centenaro, um dos proprietários da Viñeria, explicou que a ideia da linha 'Secreto' da Viu Manent, é criar um clima de mistério, ao apreciador de vinho, com o percentual desconhecido da casta.

"O rótulo traz na garrafa o nome da casta (uva), porém dela só contém 85% na bebida. Os outros 15% só quem sabe é o enólogo" disse.

Durante o festival, que já faz parte do calendário dos principais eventos que reúne grandes produtores, foram expostos 120 rótulos de vinhos de diversas regiões do mundo. A arquiteta Jussara Menezes, amante da bebida, diz se surpreender a cada garrafa aberta antes de degustar a bebida dos deuses.

"É sempre uma surpresa e eu busco comprar onde sei que não vou errar na escolha, como a linha da Viu Manent e Serrera", afirmou.

Adriano Brugneroto, também proprietário da Viñeria, enfatizou os vinhos nacionais cada vez mais em alta com o passar do tempo.

"Aqui na Bahia, por exemplo, já temos vinícolas como no Vale do São Francisco. Na região da Chapada Diamantina, como Mucugê e Morro do Chapéu, existe um grande potencial para o desenvolvimento de vinhos", disse.