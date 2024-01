Mais de 250 furtos foram registrados no Festival Virada Salvador | A TARDE

A Arena Daniela Mercury recebeu 715 mil pessoas em cinco dias de festa para celebrar a chegada do ano de 2024. Segundo balanço da Secretaria de Segurança Pública (SSP), divulgado nesta terça-feira, 2, foram registrados 260 furtos, 10 roubos e 33 prisões.

Utilizando a tecnologia de reconhecimento facial, a SSP realizou sete prisões, sendo três acusados de homicídio, três por pensão alimentícia e um por roubo. Nenhuma intercorrência relevante de segurança foi registrada. A Polícia Militar da Regional do Atlântico divulgou também que não houve relatos de ocorrências graves em outros eventos de Réveillon em Salvador.

"Foi um magnânimo festival da Virada, com as forças atuando juntas para fazer o réveillon mais seguro do Brasil. Nenhum registro grave durante todo o evento e isso atrai ainda mais turistas e faz com que a população se sinta ainda mais segura para futuros eventos", disse o subsecretário da SSP, Marcel de Oliveira.

Segundo o Corpo de Bombeiros, 79 atendimentos foram realizados durante os cinco dias de festa. A maioria das pessoas apresentavam sintomas ligados a bebida excessiva. Três mil policiais e bombeiros trabalharam no evento.

Ainda sobre o balanço da SSP, não houve registros de homicídio ou latrocínio. Quatro pessoas apresentaram lesões corporais por brigas no Festival Virada Salvador.