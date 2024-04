Mais de 500 alunos ficam sem aula após tiroteio em Fazenda Coutos | A TARDE

O clima de insegurança no bairro de Fazenda Coutos faz com que as aulas fossem suspensas, na manhã desta sexta-feira, 22. As informações foram confirmadas pela Secretaria Municipal de Educação (Smed).

Em contato com o Portal A TARDE, a pasta soteropolitana informou que as aulas foram suspensas em decorrência da "sensação de insegurança". Cerca de 570 alunos foram afetados pela decisão.

Mais cedo, também no bairro, a circulação de ônibus na localidade deixou de ocorrer. A Secretaria de Mobilidade (Semob) disse ao A TARDE que os coletivos não estavam indo até o fim de linha, parando na BA-528, conhecida como Estrada do Derba.