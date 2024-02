Mais de 90 solicitações devido as chuvas são registradas, diz Codesal | A TARDE

A chuva forte que caiu na noite desta sexta-feira, 26, e manhã deste sábado, 27, provocou diversos estragos em Salvador. Somente até às 11h44, a Defesa Civil da capital baiana (Codesal) havia recebido mais de 90 solicitações de atendimento.

Os chamados envolvem risco de desabamento de imóveis, queda de árvore, alagamento de imóveis e, em sua maioria, deslizamento de terra.

Na Avenida Ogunjá, no sentido Bonocô, parte da encosta cedeu. Em outro ponto da cidade, no bairro de Vista Alegre, no Subúrbio Ferroviário, também houve um escorregamento de terra, interditando parte da via.

Conforme a Codesal, diversos bairros de Salvador já acumulam mais de 100 milímetros de chuva nas últimas 24 horas. “A tendência agora é de agora [a chuva] diminua a intensidade, mas o solo está encharcado, de tal forma que ainda episódios de deslizamentos de terra podem ocorrer”, alerta o titular da Defesa Civil da capital, Sosthenes Macêdo.