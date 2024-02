Mais de mil porções de drogas são apreendidas pela PM em Pernambués | A TARDE

Na tarde desta terça-feira, 23, policiais militares da Rondesp Central apreenderam mais de 1000 porções de maconha, crack e cocaína na Rua do Paraíso em Pernambués.

Os militares receberam denúncias informando que indivíduos estariam traficando drogas na Rua do Paraiso, bairro de Pernambués. De imediato, a guarnição iniciou diligências vindo a localizar um grupo com as mesmas características da denúncia, que ao perceber a aproximação dos policiais tentaram fugir, sendo dois homens alcançados.

Durante à abordagem e busca pessoal, foram encontrados 408 pinos de cocaína, 352 trouxas de maconha, 200 pedras de crack e 95 pinos de crack.

Os detidos e todo o material apreendido foram apresentados à Central de Flagrantes onde a ocorrência foi registrada.