Mais dois envolvidos em morte de PF morrem na Palestina e em Periperi

Mais dois suspeitos de terem agido no confronto em Valéria - que resultou na morte de um policial Federal - morreu na noite de domingo, 17. Eles foram localizados em ações distintas, nas localidades de Periperi e Palestina.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), os agentes realizavam rondas na rua Novos Unidos, em Periperi, após denúncias de que um traficante integrante da facção estava com outros comparsas.

Os criminosos foram encontrados e houve confronto. Um deles acabou atingido, foi socorrido, mas não resistiu. Com o indivíduo, um revólver calibre 38 e munições foram apreendidos.

Já na Palestina, as forças policiais localizaram outro traficante. Ele atirou contra as equipes, terminou atingido e não resistiu. Uma pistola calibre 9mm, com carregador alongado e munições foram apreendidos com o indivíduo.

Desde o início das operações, ações integradas contra a facção que agiu em Valéria localizaram três fuzis, uma carabina, uma submetralhadora, três pistolas, um revólver, carregadores, munições, rádios comunicadores e peças de veículo roubado.

Até o momento, um traficante, que possuía mandado de prisão por homicídio foi preso e outros nove morreram em confrontos.