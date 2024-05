Manhã em Salvador tem muitas nuvens, mas sem chuva | A TARDE

Salvador parece estar caminhando para um tempo mais firme depois de muita chuva nas últimas semanas. Nesta segunda-feira (29), a temperatura na capital baiana vai variar entre 25ºC e 29ºC, com chances de chuva ao longo do dia, mas de forma isolada, nada de temporal.

De acordo com Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a cidade segue com umidade máxima, mas os ventos já estão mais fracos. O tempo é mais firme durante a manhã, e as possibilidades de chuva aparecem a tarde e a noite, quando devem ocorrer pancadas de chuva insoladas. A previsão é de muitas nuvens no céu durante todo o dia.