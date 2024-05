Mani Reggo recebe homenagem do CPM Dendezeiros | A TARDE

Mani Reggo, uma das primeiras alunas pioneiras do ingresso feminino no Colégio da Polícia Militar (CPM) Dendezeiros, foi uma das homenageadas na celebração que aconteceu nesta terça-feira (14). A instituição, que comemorou o 67° aniversário, festejou também o marco de 30 anos da primeira turma feminina da história do colégio desde a sua fundação.

Em entrevista ao Portal MASSA!, Mani compartilhou alguns detalhes sobre como foi enfrentar esse desafio e como essa experiência influenciou na pessoa que é hoje. Relembrando que descobriu a aprovação pelo Jornal A Tarde, a empreendedora destacou como essa conquista foi significativa para a sua família, principalmente para sua mãe.

"Foi uma alegria para a família, né? Porque foi uma primeira conquista. Teve dificuldade financeira porque não tinha condições de aderir aos fardamentos. Mas foi uma experiência muito boa estar aqui na escola. Aprendi a ter disciplina, participava das Olimpíadas, futebol, gostava de jogar bola, jogava muito bem", iniciou.

Além da família, a empreendedora relembrou a importância de estudar no CPM como motivo de orgulho para a comunidade em que morava. "Era tudo muito novo, tudo muito diferente. A gente que veio da periferia era um mundo diferente pra gente. Então, estar aqui nesses passos era uma conquista muito grande. E era um orgulho, né? Pra nossa mãe, que ela sempre falava, os meninos conseguiram passar mais forte. E era um orgulho na nossa comunidade".

Mani ainda falou sobre a emoção de reencontrar antigas amigas e ser considerada uma referência para as novas gerações de alunas. "É muito emocionante reencontrar amigas de 30 anos e ser reconhecida como uma referência. Isso é muito bom", concluiu.

