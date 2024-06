Manicure é sequestrada em bar e morta carbonizada em Salvador | A TARDE

Uma manicure de 28 anos, identificada como Suelem dos Santos Ferreira, foi encontrada morta, no último domingo, 26, na região da Via Periférica do CIA, no município de Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

Informações preliminares apontam que, nesta terça-feira, 28, o corpo da vítima ainda se encontrava no Instituto Médico Legal (IML) Nina Rodrigues. Suelem foi encontrada com partes do seu corpo amarrado e carbonizada.

Em entrevista à Record Bahia, a mãe de Suelem disse que a filha estava em um relacionamento e que pediu ajuda da família, em outubro do ano passado, para terminar o namoro. No entanto, não não há como traçar uma relação entre a morte e o rompimento da filha.



Antes de morrer, a manicure estava em um bar com um amigo, na madrugada de sábado, em localidade conhecida como Calombão, em Paripe. Relatos indicam que homens encapuzados e a bordo de um carro preto chegaram ao estabelecimento, colocaram a manicure no veículo e deixaram o local.

Suelem Ferreira era mãe de quatro filhos, dois meninos e duas meninas. A mais velha tem 14 anos.



