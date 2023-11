Manifestação deixa trânsito complicado na avenida Paralela | A TARDE

Moradores do bairro da Paz, realizam na manhã deste sábado,4, uma manifestação, na avenida Paralela, em Salvador. O ato acontece na entrada do bairro da Paz e, de acordo com populares, seria uma forma de chamar a atenção das autoridades para a situação de um morador da região, que necessita de regulação.

A mobilização reflete no trânsito, que já apresenta retenção, sentido Aeroporto. Equipes da Superintendência de Transito de Salvador (Transalvador), estão no local monitorando a situação e aguarda a chegada da polícia militar. A transalvador não soube informar o motivo da mobilização.