Manifestação religiosa chama a atenção dentro do metrô em Salvador | A TARDE

Uma ação de religiosos chamou a atenção recentemente em Salvador quando jovens evangélicos que haviam acabado de sair do congresso de jovens realizado pela União da Mocidade das Assembleias de Deus em Salvador, no Estádio de Pituaçu, durante o fim de semana, começaram uma manifestação religiosa.

No vídeo enviado para a equipe do Portal MASSA!, é possível ver jovens pulando, batendo palmas e batendo com os pés no chão dentro de um dos vagões do metrô. De acordo com um dos integrantes do grupo, os religiosos estavam "dando terra" e "cortando o laço", pois saíram do congresso "cheios do poder de Deus".

Em um dos trechos do vídeo, é possível observar alguns usuários do metrô observando atentamente o "mover" dos jovens, que estavam vestidos com camisas com a seguinte palavra: "Posicione-se".

Veja o vídeo:





Jovens participaram de congresso da Assembleia de Deus em Salvador Reprodução