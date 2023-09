Mansão do Caminho não fará mais partos após dia 20 de setembro

O Centro de Parto Normal (CPN) Marieta de Souza Pereira, localizado na Mansão do Caminho, deixará de realizar partos após 12 anos de funcionamento. A decisão foi unilateral, partindo da entidade filantrópica, sendo comunicada a Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab), que possui contrato vigente até 20 de setembro de 2023, referentes a serviços ambulatoriais e de internação na unidade, no montante de R$ 2,1 milhões.

Devido às boas práticas de atenção e também de acolhimento ao parto humanizado realizados no CPN, a SESAB realizou inúmeras propostas para a manutenção e ampliação dos serviços ofertados pela instituição, porém todas foram recusadas.

Mário Sérgio Almeida, diretor-presidente da Mansão do Caminho, explica que a entidade irá desativar os cinco leitos do CPN, porém pretende dar continuidade aos serviços ambulatoriais de pré-natal, em que envolvem consultas médicas e exames laboratoriais e de imagem, como ultrassonografia. Além disso, a entidade informa que vai consolidar outras atividades de impacto social, como, por exemplo, a ampliação da assistência psicológica as crianças e jovens.

O Centro de Parto Normal da Mansão do Caminho realizava por mês cerca de 32 partos. Devido à decisão dos gestores da instituição filantrópica, as gestantes vão realizar os partos em outras unidades da rede pública municipal e de referência estadual.