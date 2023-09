Mansão do Caminho recusa propostas e partos vão ser encerrados

Após uma nova reunião realizada na segunda-feira,11, o Centro de Parto Normal (CPN) Marieta de Souza Pereira, localizado na Mansão do Caminho, no bairro de Pau da Lima, decidiu encerrar a realização de partos a partir do dia 20 de setembro. A reunião envolveu as secretarias de Saúde do Estado (Sesab) e Município de Salvador, intermediada pelo Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA) e Defensoria Pública do Estado.

Reconhecendo as boas práticas de atenção e de acolhimento ao parto humanizado que são oferecidas no local, a Sesab fez propostas para manutenção e até mesmo ampliação dos serviços ofertados, mas todas as ofertas foram recusadas.

Dentre as propostas, estava a possibilidade de agregar ao contrato a criação de um centro de formação e de matriciamento, um ambulatório de gestação de alto risco, além do aporte de recursos de emendas parlamentares para suprir o déficit financeiro, enquanto se desenharia uma nova modelagem contratual para os serviços.

A Sesab mantém contrato vigente com a instituição filantrópica até 20 de setembro de 2023, contemplando serviços ambulatoriais e de internação na unidade, no montante de R$ 2,1 milhões/ano. Por mês, o CPN da Mansão do Caminho realiza cerca de 32 partos.