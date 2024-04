"Mantive a fé", diz mãe de operário resgatado após passar nove horas preso em tubulação | A TARDE

Alívio e felicidade. Essas são as duas palavras que definem o sentimento de Eliete Bravo, após seu filho cair em uma tubulação de uma rede de drenagem de água, enquanto trabalhava, no bairro de Pernambués. Johnny Carvalho, de 29 anos, conseguiu ser resgatado com vida, após nove horas de resgate, nesta quinta-feira, 11.

Em entrevista concedida em primeira mão ao Portal A TARDE, Eliete contou como foi descobrir o que aconteceu pela imprensa e acompanhar as horas de operação. Segundo ela, a fé foi o combustível necessário para acreditar que tudo daria certo.

"Eu tinha ido ao hospital pela manhã resolver questões da cirurgia que preciso fazer. Quando cheguei em casa, por volta de 12h, um vizinho meu me ligou perguntando se eu estava bem. Em seguida, ele me deu a notícia de que Jhonny tinha caído em um buraco e que eu deveria ligar a TV. Quando eu liguei, vi a notícia. Chorei muito e comecei a pedir à Deus que colocasse a mão e que cuidasse dele. Ele cuidou e meu filho saiu bem. Depositei minha fé e, além de sair bem, ele não teve sequelas", contou, emocionada.

A mãe de Johnny, revelou ainda que ele não precisará amputar a perna, que ficou presa na tubulação ao longo do dia. O funcionário foi levado para o Hospital Geral dos Estado (HGE). "Há pouco, uma assistente social me ligou e disse que ele está bem. Perguntei sobre a perna, e ela me disse que não vai precisar amputar, que está em prefeito estado e ele ainda está mexendo os dedos".





Família aliviada

Assim como a mãe, o irmão materno do funcionário, César Bravo, também celebrou o resgate e agradeceu às equipes presentes no resgate, como o Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

"Ele estava fazendo um bico. Vinha aqui todos os dias trabalhar. Com essas últimas chuvas que teve, essas tubulações subiram e ele chegou a trabalhar até tarde colocando no lugar [...] Foram horas de aflição, mas agora o sentimento é de alívio, graças à Deus. Eu espero que dê tudo certo em relação à saúde dele, se Deus quiser", declarou o irmão em entrevista ao Portal A TARDE.

Colega de profissão de Johnny, Benedito Junior ajudou no que pôde durante o resgate no colega. Apesar da felicidade, ele fez um alerta sobre o "descaso" das empresas com os operários. "Ele deveria ter os E.P.I's adequados. Nós somos operários, a gente sai de casa e não sabe se ele vai voltar. Então, cadê o capacete? A bota? O colete de proteção? Nenhum técnico de segurança atende. Não pode. O operário tem que ter acompanhamento do técnico de segurança. A empresa dá o emprego, mas só faz levar o caixão", defendeu.

A empresa, que não teve o nome divulgado, é uma terceirizada contratada pela prefeitura de Salvador para realizar obra de drenagem na localidade de Saramandaia.

Segundo a prefeitura, "o fato está sendo apurado e se for constatada alguma negligência na execução da obra e na segurança, a empresa poderá ser penalizada. Toda a assistência está sendo prestada ao funcionário. A Prefeitura esclarece ainda que todas as obras e empresas são fiscalizadas diariamente pela administração municipal".

A Prefeitura e a empresa já estão tomando as medidas cabíveis.