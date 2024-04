Vídeo: Homem fica preso em tubulação em Salvador | A TARDE

O Corpo de Bombeiros da Bahia está realizando, no início da tarde desta quinta-feira, 11, o resgate de um operário que está preso em uma tubulação da rede de drenagem, para o escoamento da água de chuva, no bairro de Saramandaia, em Salvador.



De acordo com testemunhas, o homem estava trabalhando quando a lama terminou caindo e as pernas da vítimas ficaram presas na tubulação. A vítima está consciente e recebendo apoio dos bombeiros que tentam tirar ele do buraco.

Vítima ficou presa | Foto: Rafaela Araújo | Ag. A TARDE

Veja o vídeo:







