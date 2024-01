'Mãozinha'': saiba quem é o falso missionário assaltante em Itapuã | A TARDE

Uma farmácia foi assaltada por um homem, nesta segunda-feira (25), no bairro de Itapuã, na cidade de Salvador. Sem ter a identidade revelada, o suspeito invadiu o estabelecimento comercial e roubou alguns pertences do local e da atendente. Vestido com uma camisa cinza, ele coloca a ‘mãozinha’ simulando ter uma arma de fogo para ameaçar a funcionária.

Por meio de um vídeo flagrado por câmeras de segurança, é possível ver que ele pega dinheiro em espécie, produtos alimentícios e um aparelho celular. Em seguida, o meliante recolhe todos os materiais e foge do local.

No radar das polícias, o lalau atende pelo nome de Lázaro Ubirajara, segundo informações obtidas pelo Portal MASSA!. Ele, que é deficiente físico, tem um histórico na região, e é popularmente conhecido como ‘mãozinha’.

Além disso, o mesmo suspeito se diz missionário ao pregar a palavra de Deus na região da capital baiana.

A reportagem entrou em contato com a Polícia Militar da Bahia (PM-BA) para saber se o crime foi registrado, mas, segundo a 15ª CIPM, não houve acionamento.

Da mesma forma, a Polícia Civil da Bahia (PC-BA) também foi procurada, porém, alegou que não houve acionamento.

Veja:





Reprodução | Redes Sociais