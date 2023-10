Maratona Salvador altera trânsito em pontos da orla e Dique do Tororó

O trânsito da capital baiana será alterado neste domingo, 24, para a realização da 5ª Maratona Salvador. Entre os pontos que serão impactados com a mudança estão a Orla Marítima, entre o Farol da Barra e a Boca do Rio, as avenidas Magalhães Neto, Centenário e Vasco da Gama. Para garantir o ordenamento do tráfego e a segurança viária, a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) vai instalar 48 barreiras ao longo de todo o percurso.

As alterações terão início das 6h do dia 23 às 15h do dia 24 com a interdição do tráfego de veículos em geral, da Via Célia Fontenelle, na Boca do Rio.



Haverá proibição do estacionamento de veículos, da 0h às 13h, do dia 24, nas seguintes vias: Av. Vasco da Gama – Dique do Tororó, sentido Bonocô (trecho compreendido entre o final do Viaduto Rômulo Almeida e o Restaurante a Porteira), Av. Centenário, Largo do Farol da Barra, Rua Arthur Neiva, Rua Airosa Galvão, Av. Oceânica, Rua da Paciência, Largo de Santana, Rua Guedes Cabral, Rua Borges dos Reis, Praça Colombo, Largo da Mariquita, Rua do Meio (lado direito), Praça Brigadeiro Faria Rocha, Rua Odilon Santos, Rua Marquês de Monte Santo, Av. Amaralina, Av. Octávio Mangabeira, (Pituba, Jardim de Alah / Armação, Via Célia Fontenelle / Boca do Rio), Av. Professor Magalhães Neto, Rua Alceu Amoroso Lima (trecho compreendido entre o Viaduto Tati Moreno e a Rua Frederico Simões), Rua Frederico Simões, Av. Tancredo Neves - via marginal (trecho compreendido entre a Rua Frederico Simões e o Viaduto Tati Moreno), Av. Manoel Dias da Silva (trecho compreendido entre Av. Octávio Mangabeira e a Rua Paraná), Rua Paraná.



Os veículos em geral, com destino às proximidades do circuito do evento, terão como opções para estacionamento, as seguintes áreas: Arena Daniela Mercury e o Jardim de Alah.



Em virtude da realização da maratona, algumas vias terão seus acessos bloqueados por 48 Barreiras Fixas e Móveis.

As Barreiras Fixas (BF) serão instaladas a partir de 0h do domingo (24). Confira os pontos:

BF 01 – Av. Octávio Mangabeira / Retorno Boca do Rio, sentido Itapuã – IMEJA - Grades;



BF 02 – Av. Octávio Mangabeira / Retorno Boca do Rio, sentido Centro – IMEJA - Grades;



BF 03 – Rua Vila Matos;



BF 04 – Av. Oceânica / Retorno sentido Barra;



BF 05 – Av. Oceânica / Retorno sentido Rio Vermelho – Semáforo;



BF 06 – Av. Oceânica/ Saída do Morro do Ypiranga;



BF 07 – Rua Carlos Chiacchio;



BF 08 – Av. Oceânica / Rua Alfredo Magalhães;



BF 09 – Av. Oceânica / Rua Dom Marcos Teixeira;



BF 10 – Av. Reitor Miguel Calmon, sentido Comércio, Viaduto dos Reis Católicos, alça de acesso Av. Centenário;



BF 11 – Av. Reitor Miguel Calmon, sentido Anita Garibaldi, Viaduto dos Reis Católicos, alça de acesso à Av. Centenário.



As Barreiras Móveis (BM) serão instaladas, a partir das 2h do domingo (24), da seguinte forma:



BM 01 – Av. Octávio Mangabeira / Retorno, sentido Centro – quadra de tênis;



BM 02 – Av. Octávio Mangabeira / Av. Jorge Amado – desvio do tráfego;



BM 03 – Av. Octávio Mangabeira / 1ª Travessa Orlando Moscoso – bloqueio para orla, desviando o tráfego para a Rua Orlando Moscoso;



BM 04 – Rua Aberlado Andrade de Carvalho / Rotatória – desvio do tráfego para a Boca do Rio;



BM 05 – Av. Simon Bolivar / Retorno para Av. Tancredo Neves – bloqueio do tráfego sentido Orla;



BM 06 – Av. Octávio Mangabeira / Rua Arthur de Azevedo Machado – Costa Azul – desvio do tráfego;

BM 07 – Av. Octávio Mangabeira (Rua Fernando Menezes de Góes) / Acesso à Av. Professor Magalhães Neto;

BM 08 – Av. Professor Magalhães Neto / Saída do pontilhão do Costa Azul – Gbarbosa;

BM 09 – Complexo Tati Moreno – acesso à Av. Tancredo Neves;

BM 10 – Av. Professor Magalhães Neto / Via Marginal – acesso ao Hospital da Bahia – desvio do tráfego para a via marginal;

BM 11 – Av. Professor Magalhães Neto (via marginal) / Rua Aristides Fraga Lima;

BM 12 – Rua Fernando Menezes de Góes, até o acesso à Rua São Paulo – Habbib`s;

BM 13 – Rua Paraná;

BM 14 – Av. Octávio Mangabeira – do canteiro central em frente ao Jardim dos Namorados até o retorno próximo ao posto Shell – Pituba;

BM 15 – Av. Octávio Mangabeira – saída do estacionamento do Jardim dos Namorados;

BM 16 – Av. Octávio Mangabeira / Retorno para a Av. Magalhães Neto (Rei do Pirão);

BM 17 – Rua Marquês de Monte Santo / Praça Brigadeiro Farias Rocha até a Praça Nossa Senhora da Luz;

BM 18 – Rua do Balneário – Amaralina;

BM 19 – Praça João Amaral (entrada) / Rua Conde da Castanheira;

BM 20 – Rua Monte Conselho – Sétima Delegacia;

BM 21 – Rua Conselheiro Pedro Luiz / Rua Odilon Santos / Rua do Meio – desvio do tráfego para a Rua do Meio;

BM 22 – Largo de Santana até a Curva da Paciência – compartilhamento, desviando o tráfego para a Curva da Paciência e Garibaldi;

BM 23 – Travessa Bartholomeu de Gusmão / Curva da Paciência;

BM 24 – Av. Oceânica / Rua Escravo Miguel ;

BM 25 – Av. Oceânica / Av. Milton Santos;

BM 26 – Av. Oceânica / Saída da Rua Professor Sabino Silva, Condomínio Aeronáutica / Morro do Ypiranga;

BM 27 – Av. Centenário / Rua Airosa Galvão;

BM 28 – Av. Centenário / Retorno próximo ao Shopping Barra;

BM 29 – Av. Centenário / Retorno, sentido Barra – próximo ao Posto Shell – Calabar;

BM 30 – Av. Centenário;

BM 31 – Av. Centenário / Cruzamento curva grande DPT;

BM 32 – Av. Centenário / Travessa do Panta – Garcia;

BM 33 – Av. Vasco da Gama / Dique do Tororó;

BM 34 – Rua Miguel Burnier / Rua Marquês de Caravelas – Posto de Combustível;

BM 35 – Av. Oceânica / da Rua Airosa Galvão Para a Rua Marquês de Caravelas;

BM 36 – Av. Oceânica / Rua Leoni Ramos;

BM 37 – Av. Oceânica / Rua Professor Fernando Luz;

Paralelamente, das 2h às 13h do domingo (24), o tráfego de veículos será interditado nas seguintes vias: Rua Arthur Neiva, Largo do Farol da Barra, Av. Oceânica, Rua Guedes de Cabral, Rua Borges dos Reis, Praça Colombo, Rua Odilon Santos, Av. Octávio Mangabeira (Sentido Itapuã, trecho compreendido entre o Jardim dos Namorados e o Multishop Salvador na Boca do Rio – 1º retorno, e no sentido Pituba, trecho compreendido entre o Multishop Salvador na Boca do Rio e o acesso à Av. Professor Magalhães Neto), Av. Professor Magalhães Neto (sentido Orla, e no sentido Paralela, até o pontilhão de acesso ao Costa Azul – GBarbosa), Rua Alceu Amoroso Lima (trecho compreendido entre o Viaduto Tati Moreno e a Rua Frederico Simões), Rua Frederico Simões, Av. Tancredo Neves - via marginal (trecho compreendido entre a Rua Frederico Simões e o Viaduto Tati Moreno), Viaduto Rômulo Almeida.

Neste mesmo período, das 02h às 13h do domingo (24), ainda ocorrerão interdições do tráfego de veículos, nos seguintes locais:

a) Av. Centenário (faixa dupla à esquerda, sentido Centro, até o acesso para a Av. Anita Garibaldi, no Viaduto Reis Católico, e Faixa dupla à direita, no trecho compreendido entre o semáforo do DPT até o acesso ao Viaduto Rômulo Almeida);

b) Av. Vasco da Gama – Dique do Tororó (sentido Bonocô, faixa dupla à esquerda, no trecho compreendido entre o final do Viaduto Rômulo Almeida e o Restaurante a Porteira);

c) Av. Oceânica, na faixa à direita, sentido Barra, no trecho compreendido entre a Rua Airosa Galvão e a Rua Marquês de Caravelas;

d) Av. Oceânica, na faixa à direita, sentido Barra, no trecho compreendido entre o Largo do Camarão e a Rua José Sátiro de Oliveira;

e) Av. Oceânica, lado direito, sentido Pituba, no trecho compreendido entre a Rua Morro do Escravo Miguel e a Avenida Milton Santos;

f) Av. Oceânica, na faixa à direita, sentido Barra, no trecho compreendido entre a Curva da Paciência e a Travessa Bartholomeu de Gusmão;

g) Rua da Paciência (faixa dupla à direita, sentido Pituba, no trecho compreendido entre a Rua Eurycles de Matos e o Largo de Santana);

h) Rua Marquês de Monte Santo (faixa dupla à direita, a partir da Praça Brigadeiro Faria Rocha);

i) Av. Amaralina (faixa dupla à direita);

j) Av. Octávio Mangabeira, sentido Itapuã, faixa dupla à direita, no trecho compreendido entre o Largo das Baianas e o Jardim dos Namorados (Rei do Pirão), exceto no trecho compreendido entre a Praça Nossa Senhora da Luz e a Rua Paraná, faixa à esquerda;

k) Rua Fernando Menezes de Goés (faixa dupla à esquerda, trecho compreendido entre a saída da Av. Professor Magalhães Neto até o acesso a Rua São Paulo);

l) Av. Professor Magalhães Neto, sentido Paralela, no trecho compreendido entre o pontilhão de acesso ao Costa Azul – GBarbosa até o Complexo Tati Moreno.

Em decorrência das modificações, os veículos em geral, que trafegam pelos trechos interditados, terão como opções de tráfego:

a) Sentido Rio Vermelho/Barra: Rua Eurycles de Matos, Av. Anita Garibaldi, Av. Milton Santos, Rua Dr. Oswaldo Ribeiro, Via Marginal da Av. Oceânica, Rua Professor Sabino Silva;

b) Sentido Ladeira da Barra/ Ondina: Av. Sete de Setembro, Rua Afonso Celso, Rua Marquês de Caravelas, Av. Princesa Izabel;

c) Provenientes da Av. Cardeal da Silva com destino ao Rio Vermelho: Travessa Prudente de Moraes, Rua da Paciência (sentido Ondina), Rua Eurycles de Mattos, Av. Anita Garibaldi.

Haverá também o desvio do tráfego de veículos, das 2h às 13h, do dia 24, nas seguintes vias:

a) Av. Oceânica, sentido Barra, a partir da Rua Airosa Galvão para a Rua Marquês de Caravelas;

b) Rua Odilon Santos / Largo da Mariquita, na faixa à esquerda, para a Rua do Meio;

c) Viaduto Rômulo Almeida para a Av. Vasco da Gama (sentido Lucaia);

d) Av. Octávio Mangabeira (Praça Nossa Senhora da Luz) para a Rua Pernambuco;

e) Av. Octávio Mangabeira (Corsário), sentido Pituba, para a Av. Jorge Amado; f) Av. Jorge Amado, sentido Orla para a Av. Octávio Mangabeira, sentido Itapuã.

Por fim, os veículos em geral, que circulam pelo trecho interditado especificado, terão como opções de tráfego as seguintes vias: Av. Luís Viana Filho / Paralela, Av. Pinto de Aguiar.

Acesso

O acesso aos residentes e/ou domiciliados nas vias interditadas fica assegurado mediante comprovação de endereço.