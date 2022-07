Maré baixa interrompe Travessia Salvador-Mar Grande por 4 horas

Devido à maré baixa, que impede as operações no Terminal de Vera Cruz, na Ilha de Itaparica, a Travessia Salvador-Mar Grande fará uma parada de quase quatro horas na manhã desta quinta-feira, 14. O serviço, que está funcionando desde às 5h, foi suspenso às 7h15 e será retomado às 11h.

Também por conta da maré baixa, a última saída de Salvador (Terminal Náutico), hoje, será às 18h30. Estão cancelados os horários das 19h e 19h30. que seriam os últimos. Já de Mar Grande, a última saída ocorrerá no horário normal, às 18h.

Nesta quinta-feira, o sistema conta com seis embarcações em tráfego e outras duas em reserva técnica. Os horários de saída nos terminais são de meia em meia hora e os usuários encontram embarque tranquilo.

Travessia Salvador-Morro de São Paulo e escunas

Já a Travessia Salvador-Morro de São Paulo opera normalmente nesta quinta. O primeiro catamarã deixará o Terminal Náutico às 9h. Os horários seguintes serão feitos às 10h30 e 13h. Também às 9h, ocorre a saída do primeiro catamarã do Terminal de Morro de São Paulo com destino à capital. Os próximos horários estão programados para as 11h30 e 14h.

As escunas de turismo também operam normalmente. A partir das 8h começam a sair do Terminal Náutico para o tradicional passeio pelas ilhas da Baía de Todos-os-Santos. No roteiro, ocorrem paradas na Ilha dos Frades e em Itaparica. O retorno a Salvador será às 17h.