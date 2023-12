Marido de Ana Hickmann admite ter machucado braço da apresentadora | A TARDE

O marido de Ana Hickmann, o empresário Alexandre Correa, admitiu pela primeira vez que o braço da apresentadora foi machucado pelo trinco de uma porta que ele tentava fechar durante uma discussão, no dia 11 de novembro. A revelação foi feita durante uma entrevista concedida para a rádio Metropolitana FM, na quinta-feira, 29.

Durante a entrevista, Alexandre disse que não agrediu a esposa, mas confirmou que houve uma discussão "acalorada", e que ele não queria que ela ligasse para a polícia, por achar que não havia necessidade.

"Não vou falar a palavra agressão, mas sei o que aconteceu no dia 11. Nós estávamos no final do almoço, Ana abordou um tema com Alexandre [filho do casal], e ele começou a chorar compulsivamente. Aquilo me deixou muito abalado e me ausentei. Depois de um tempo, voltei, aí começou uma discussão mais acalorada, pedi que Alexandre saísse. Aí começou a discussão. A discussão foi esquentando, esquentando, esquentando, esquentando", relatou Alexandre.

Após a discussão, Ana Hickmann chamou a polícia, que foi até a casa da família, localizada em um condomínio de luxo em Itu (SP). Alexandre já havia deixado o local quando os policiais chegaram. Em seguida, a apresentadora registrou um boletim de ocorrência contra ele por lesão corporal e violência doméstica na delegacia da cidade.

No entanto, Alexandre nega que tenha agredido a esposa fisicamente."Jamais tentei dar uma cabeçada. Não dei chute, soco, tapa, nada. A discussão foi tensa? Foi. Foram usadas palavras pesadas, trocas de acusações. Mas nunca toquei a mão na Ana ou em nenhuma mulher na intenção de agredir fisicamente. Aí, eu fui embora, senão eu seria preso em flagrante", afirmou.