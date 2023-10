Massa de ar quente reduz chuvas em Salvador nesta semana

A presença de uma massa de ar quente e seca reduz as chances de chuva em Salvador nesta semana. Apesar disso, a capital baiana ainda não sofrerá com altas temperaturas, como acontece em outras cidades do país, que sofrem com temperaturas de 35º e 40º, em meio a uma onda de calor.

Entre segunda-feira, 25, e quinta-feira, 28, a previsão de céu parcialmente nublado com chuvas fracas e isoladas, a qualquer hora do dia. Nesses dias, a chance de chover varia entre 10% e 20%.

Entre sexta-feira, 29, e sábado, 30, a previsão de céu parcialmente nublado com chuvas fracas e isoladas, a qualquer hora do dia. Nesses dias, a chance de chover varia de 40% a 20%.

Já no domingo, 1º, a previsão é de céu claro a parcialmente nublado com chuvas fracas e isoladas, a quaquer hora do dia. As temperaturas deverão variar entre 22ºC (mínima) e 30ºC (máxima).