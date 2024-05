Maternidade de Salvador lança caderneta para gestação de homens trans | A TARDE

A maternidade Climério de Oliveira, da Universidade Federal da Bahia (UFBA), lançou nesta quinta-feira, 2, em Salvador, a caderneta para acompanhamento gestacional de homens transexuais. O lançamento ocorreu em evento no Instituto de Ciências da Saúde da Ufba.

De acordo com a maternidade, o objetivo é preencher uma lacuna no sistema público de saúde. Tal fato ocorre porque o modelo atualmente utilizado pela rede de saúde nacional é voltado exclusivamente para mulheres cisgênero — ou seja, que se identificam com o sexo biológico que nasceram.

Segundo a UFBA, na caderneta serão registradas as principais informações a respeito da gestação da pessoa trans e da sua parceria, além de facilitar o atendimento em caso de alguma intercorrência.

A maternidade Climério de Oliveira, localizada no bairro de Nazaré, se apresenta como referência no atendimento a pessoas trans. Com a missão de promover acolhimento, a MCO-Ufba/Ebserh desenvolveu, em 2021, o programa "Transgesta". Trata-se de uma iniciativa voltada às pessoas que se reconhecem e se declaram transexuais, travestis, transgêneras, intersexo e outras denominações que representam formas diversas de vivência e de expressão de identidade de gênero.