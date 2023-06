Médica tenta fugir de sequestradores e pula de carro em movimento

Uma médica que tentava fugir de um sequestro, após um assalto, se jogou de um veículo no bairro da Caixa D'Água, em Salvador, na última quarta-feira, 7. O momento foi registrado por imagens de uma câmera de segurança do local.



A médica foi conduzida até o carro, que estava estacionado, pelos criminosos, e foi obrigada a sentar no banco do passageiro. Em seguida, um dos homens entra no veículo e ocupa o banco do motorista, enquanto o outro se senta no banco de trás.

Os criminosos, segundo a Polícia Civil, exigiram senhas bancárias da médica, mas não há detalhes se chegaram a fazer alguma transferência.

Com a situação, a mulher se jogou do carro em movimento para tentar fugir do sequestro. Após isso, os sequestradores fugiram com o veículo. Não há informações se o veículo foi recuperado.

O caso é investigado pela Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV), que analisa as imagens de câmera de segurança para a identificação dos suspeitos.

Veja o vídeo:

