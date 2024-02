Médico é encontrado morto dentro de apartamento em Salvador | A TARDE

Um jovem médico, identificado como Rafael Fernandes, foi encontrado morto em um apartamento no bairro de Alphaville, em Salvador. Rafael era filho de empresário e proprietário de uma rede de farmácias em Itapetinga.

O corpo do médico foi localizado na sexta-feira, 16, segundo as primeiras informações sobre o caso. Não há detalhes sobre o que teria acontecido com Rafael Fernandes. O Portal MASSA! entrou em contato com a Polícia Civil da Bahia, responsável pela investigação, mas até o fechamento desta matéria, não houve resposta.

Médico encontrado morto em Salvador era casado e herdeiro de farmácia

Muitas perguntas sobre a morte do médico Rafael Bonfim Carneiro, mais conhecido como Rafael Fernandes, continuam sem respostas. O profissional de saúde foi encontrado morto dentro de um apartamento no luxuoso bairro de Alphaville, em Salvador, na sexta-feira (16), e ainda não há informações sobre o que teria causado o óbito.

Quem era Rafael Fernandes?

O médico, natural da cidade de Itapetinga, no centro-sul baiano, era filho do empresário Antônio Carneiro, conhecido como "Tonho da Farmácia", e herdeiro da rede de farmácias Camacã em Itapetinga. De acordo com o blog Itororó Já, ele também era sobrinho do ex-vereador de Itororó, Biduinha.

Vida nas redes sociais

No Instagram, o médico Rafael Fernandes compartilhava detalhes sobre sua vida pessoal e profissional, mas de forma reservada em um perfil privado. Na biografia da rede social, ele anunciava que era casado e que trabalhava com emagrecimento e hipertrofia muscular.

Empresa da família lamenta a morte

Após receber a confirmação, a equipe da rede de farmácias da família de Rafael Fernandes publicou uma nota de pesar anunciando para os clientes o que havia acontecido com o herdeiro: "Com profundo pesar, lamentamos a partida prematura do Dr. Rafael Bonfim Carneiro, filho querido dos dedicados proprietários Antônio e Simone da Farmácia Camacã. Sua gentileza, profissionalismo e calor humano deixam uma lacuna irreparável em nossos corações. Que sua memória seja uma fonte de consolo e inspiração para todos nós. Estendemos nossas sinceras condolências à família e amigos neste momento de imensa tristeza."