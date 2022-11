Mega Revisão Enem UniFTC acontece gratuitamente nesta quinta-feira

Os estudantes da capital baiana e região metropolitana que querem se preparar para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) poderão participar da Mega Revisão Enem UniFTC, em Salvador, que acontece nesta quinta-feira, 10, das 18h às 22h, no espaço Moriah da UniFTC Paralela.

Este ano o projeto chega a sua 8ª edição e os interessados podem se inscrever gratuitamente através do site do evento, garantindo acesso a conteúdos exclusivos oferecidos por um elenco de mais de 50 mestres selecionados entre os maiores destaques da Bahia e Pernambuco.

Para entrar no espaço do evento, é necessário a inscrição no site e a apresentação de documento de identificação com foto.

A caravana vai contar com os especialistas Mário Roulet (Física), Sergio Magnavita (Química), Carla Azevedo (Biologia), Adroaldo Lima (Matemática), Carol Silveira (Redação), Gilton Carmo (Geografia), Paulo Serrão (História do Brasil), Ricardo Carvalho (História Geral), Isaac Lago (Filosofia e Sociologia) e Alex Valadares (Literatura).