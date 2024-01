Membro de torcida organizada é detido com arma branca em jogo do Bahia | A TARDE

Um torcedor do Bahia foi detido na noite de quarta-feira, 17, na Arena Fonte Nova, pela primeira rodada do Campeonato Baiano após ser identificando portando em posse de arma branca. O caso aconteceu na partida do Tricolor contra o Jequié.

De acordo a Polícia Militar, o homem seria membro de uma torcida organizada. O objeto que estava sob posse do torcedor era um soco inglês, popularmente conhecido como soqueira.

Após ser encontrado com o soco inglês, o membro da torcida organizada foi encaminhado à delegacia para o registro da ocorrência.