Membros da Imbatíveis foram flagrados em pé sobre ônibus

Membros da torcida organizada 'Os Imbatíveis', foram flagrados em pé sobre um ônibus coletivo, na tarde deste domingo, 17, na Avenida São Rafael, em Salvador.

De acordo com relatos de testemunhas, os torcedores da maior uniformizada do Vitória entraram no veículo, que fazia linha Cajazeiras 11/Pituba, por volta das 12h30, sem pagar passagem e começaram a cantar músicas de apoio ao clube.

O rubro-negro baiano joga contra o Paysandu em casa, às 16h de hoje, disputando a 15ª rodada da Série C. Conforme divulgado nas redes sociais do clube, a expectativa é de que mais de 20 mil torcedores estejam presente no estádio.