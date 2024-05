Memorial das Baianas sofre arrombamento no Pelourinho; ASSISTA | A TARDE

Publicado segunda-feira, 06 de maio de 2024 às 11:34 h | Atualizado em 06/05/2024, 12:03 | Autor: Osvaldo Barreto e Alex Torres ouvir

Segurança é de responsabilidade do 18º Batalhão, que atua também no Santo Antônio Além do Carmo - Foto: Reprodução | Redes Sociais