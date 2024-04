Meninas estupradas pelo pai abraçaram policiais durante resgate | A TARDE

A delegada Simone Moutinho, titular da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra a Criança e ao Adolescente (Dercca), disse, nesta quinta-feira, 4, que as crianças que eram mantidas em cárcere privado pelo pai, no bairro de Vilas do Atlântico, na cidade de Lauro de Freitas, Região Metropolitana de Salvador, estavam assustadas quando foram encontradas e quando viram os policiais correram em busca de ajuda.

"Assim que os policiais chegaram ao veículo em que as meninas estavam no interior, elas saíram do veículo e abraçaram os policiais, aliviado por estarem sendo resgatadas", falou ao Portal A TARDE.

Ainda segundo a delegada, na residência em que as meninas estavam haviam armas de fogo, que eram simulacros, utilizados para amedontrar as crianças. Foram encontradas também duas pessoas, que negaram socorro para as garotas e por isso também foram detidas pela Polícia Civil.

A descoberta

De acordo com a delegada, o homem, de 50 anos, registrou um falso crime de estupro contro o avô materno de uma das crianças, mas no decorrer das investigações, o empresário não levou a filha à delegacia para prestar depoimento. A partir daí, foi iniciada investigação contra ele.

Ainda de acordo com a delegada, a filha mais velha enviou mensagens para mãe pedindo socorro. O homem fugiu da cidade de Serrolândia com as crianças para a cidade de Feira de Santana (BA) e posteriormente para Lauro de Freitas.