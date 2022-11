Menino de três anos morre após cair de escada em Salvador

Um menino de três anos morreu nesta segunda-feira, 31, após cair de uma escada dentro de casa, no bairro do Engenho Velho da Federação, em Salvador. A criança, identificada como Pietro Ferreira Santos, chegou a receber os primeiros socorros, mas não resistiu e morreu no local.

Em entrevista para a TV Bahia, uma das cuidadoras da criança, Michele Souza, afirmou que ouviu o barulho da queda, mas confirmou com o menino que ele estava bem. "Demorou um pouco, depois de um tempinho, fui deitar perto dele, aí peguei e mexi nele. Quando mexi, vi que a barriguinha dele estava um pouco inchada", conta. "Foi quando Pietro relatou que estava sentindo dores", completou.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado quando o garoto sentiu falta de ar. Michele recebeu orientações para fazer massagem na criança enquanto esperava a ambulância. Quando a Samu chegou no local, ele já apresentava "rigidez cadavérica".

A Polícia Civil também foi acionada. O caso foi registrado na 7ª Delegacia (Rio Vermelho) para apuração das circunstâncias da queda.

A mãe biológica da criança não foi localizada e não sabe da morte.