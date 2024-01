Menor é apreendido com facas no Pelourinho | A TARDE

O Grupamento de Operações Especiais da Guarda Civil Municipal (GOE/GCM) deteve dois suspeitos e apreendeu um menor, em posse de duas facas, na tarde desta terça-feira, 9, no Pelourinho.



Os suspeitos foram abordados após denuncia de populares, que desconfiaram do comportamento da dupla e do menor, após a chegada de milhares de turistas, que desembarcaram em dois navios no Porto de Salvador. O caso foi registrado na Delegacia do Adolescente Infrator (DAI).

Balanço

Em um mês de operação na programação natalina, completados no último dia 06, a Guarda Civil Municipal (GCM) registrou um balanço positivo da Operação Natal, com redução de 80% das ações delituosas e nenhum registro de ocorrências, no Centro Histórico. Ao todo, foram mais de 100 agentes atuando em todo o circuito natalino entre a Praça Castro Alves e o Santo Antônio Além do Carmo, onde estava instalada a programação de Natal.

Com ações de patrulhamento preventivo a pé, motorizado com viaturas e motocicletas, além do videomonitoramento, bem como as ações em apoio aos demais órgãos municipais e estaduais.