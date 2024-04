Mercado do Peixe funciona em horário especial na Semana Santa | A TARDE

Em 2024 acontece, mais uma vez, a edição do “Viradão” do Mercado do Peixe. O espaço localizado em Água de Meninos, na Cidade Baixa, funcionará durante 35h entre às 3h da quinta-feira, 28, até as 14h da Sexta-feira Santa, 29. A partir dessa segunda-feira, 25, até a quarta-feira, 27, o espaço funcionará das 3h às 19h.

Durante o “Viradão”, a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) terá o apoio de equipes da Vigilância Sanitária (Visa), Superintendência de Trânsito (Transalvador) e Guarda Civil Municipal (GCM).

Manutenção

O espaço recebeu intervenções na pintura dos portões, corrimão e paredes internas, além de reforço na iluminação em todo espaço, reposição dos azulejos, conserto das tampas de esgoto e reparos nas portas dos banheiros. Além disso, diariamente, tem lavagem interna externa no local.