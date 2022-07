Mergulhadores retiram 400 kg de lixo do Porto da Barra

Neste sábado, 9, cerca de 400 quilos de lixo foram retirados do mar na região do Porto da Barra, um dos principais pontos turísticos de Salvador. Entre os materiais encontrados, estavam pneus, âncoras, pedaços de redes de pesca e lixeiras.

Responsável pelo projeto Lixo Zero, que realiza todos os anos pelo menos cinco ações de limpeza nas praias da capital baiana, a ação foi organizada pela Associação Ambiental Brasileira.

A ação se iniciou às 10h30 e teve cinco mergulhadores, além de contar com apoio em terra de homens da Marinha e do grupo Escoteiros do Mar. Essa é a terceira ação do grupo em 2022.

No inicio deste ano, na Praia do Canta Galo, foi retirada uma tonelada e meia de lixos. Logo após, foram mais de 600 quilos retirados da praia da Gamboa.

Segundo o presidente da Associação Ambiental Brasileira, Fernando Suber, a limpeza das praias tem se tornado cada vez mais difícil desde que o barco da entidade apresentou problemas no motor. Com o trabalho sendo organizado por voluntários, faltam recursos para os reparos na embarcação, que devem custar cerca de R$ 4.500.