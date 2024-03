Mês da Mulher: UBS oferecem exames preventivos e vacinação contra HPV | A TARDE

As Unidades Básicas de Saúde (UBS) de Salvador oferecerão, durante todo o mês de março, consultas de saúde da mulher, exames preventivos e vacinação contra o HPV, com ênfase no planejamento reprodutivo. A iniciativa acontece em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, comemorado no dia 8 de março.

Para as interessadas, é necessário se dirigir para a unidade e fazer a marcação do serviço. A vacina está disponível para crianças e adolescentes entre 9 e 14 anos.

Também estão programadas, nos dias 12, 13, 14 e 19, atividades no Conjunto Penal Feminino e no Complexo Penitenciário de Salvador, no bairro de Mata Escura, abordando a importância do Março Mulher para a sociedade.

Além disso, ações serão realizadas em shoppings da cidade, como palestras e serviços de saúde, como aferição de pressão arterial e teste de HIV. Entre os dias 4 e 7 de março, no Center Lapa, das 13h30 às 16h, serão realizadas palestras, além de aferição de pressão arterial, glicose e autoteste de HIV e varal de prevenção. Entre os dias 4 e 8 de março, das 9h às 16h, a iniciativa será realizada no Shopping Bela Vista.

Já nos dias 26, 27 e 28, enfermeiros e médicos receberão qualificação para oferecer métodos contraceptivos reversíveis de longa duração. As atividades especiais também serão realizadas nos Multicentros de Saúde.

As ações fazem parte da campanha "Março Mulher 2024", que tem como o tema "Somos Feitas de Muitas Lutas" e contará com atividades para prevenção de doenças e promoção da saúde feminina.

O lançamento oficial do Março Mulher está agendado para sexta-feira, 8, às 8h, no auditório Zélia Gattai, na Unijorge Paralela. O evento contará com a presença da vice-prefeita e titular da SMS, Ana Paula Matos, além de palestras e mesas-redondas.