Metrô adota horário especial de funcionamento neste domingo

O horário de funcionamento do metrô de Salvador vai ser ampliado, no próximo domingo,6, em virtude do Festival 10 Horas de Arrocha, que acontece no Parque de Exposições, na Avenida Paralela. A Estação Mussurunga, localizada em frente ao espaço onde vai acontecer o show, será aberta para embarque às 4h.

O horário das 4h às 5h será para apenas para embarque na Estação Mussurunga e exclusivamente para desembarque nas demais estações do sistema metroviário. A operação contará com reforço no quadro de Agentes de Atendimento e Segurança e aumento da frota de trens de acordo com a demanda.

O festival está previsto para inciar às 18h e seguir até a madrugada de domingo. O evento terá mais de 15 atrações, entre elas Ana Catarina, Toque Dez, Tayrone, Pablo, Nadson O Ferinha, Unha Pintada, Thiago Aquino e Silvanno Salles. Os ingressos custam variam entre R$176 e R$600, e estão disponíveis através de plataforma online.