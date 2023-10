Metrô amplia funcionamento para show de Gusttavo Lima em Salvador | A TARDE

O metrô de Salvador terá uma estratégia especial neste sábado,14, em virtude do 'Buteco', show comandado pelo cantor Gusttavo Lima, que acontece no Parque de Exposições. Com o objetivo de garantir maior tranquilidade, segurança e conforto, a Estação Mussurunga vai ter o horário de abertura antecipado para às 4h no domingo, 15.

O cliente também contará com reforço no quadro de Agentes de Atendimento e Segurança na Estação e com o aumento da frota de trens de acordo com a demanda.

A segurança também será reforçada com o monitoramento eletrônico composto por mais de 2 mil câmeras que estão distribuídas nas estações, trens, passarelas de acesso e terminais de ônibus, integradas ao Centro de Controle Operacional (CCO) da concessionária e às Salas de Supervisão Operacional (SSO) de cada estação, assim como pelas 220 câmeras corporais com recurso de áudio, acopladas ao fardamento dos Agentes de Atendimento e Segurança.



Compra de passagens

Para agilizar o acesso ao Sistema Metroviário, os clientes que utilizam o cartão avulso (Cartão Unitário do Metrô) poderão realizar o pagamento das passagens por aproximação diretamente nas catracas das estações. Para utilizar o serviço basta aproximar cartões de crédito, débito, celular (com tecnologia NFC), smartwatches ou pulseiras de pagamento na parte inferior da catraca. Uma luz verde indicará a validação do pagamento e o acesso pelo bloqueio estará liberado. Ou emitir um QR Code Digital por meio do aplicativo Recarga Pay ou direto das máquinas de autoatendimento.



Já quem utiliza o Cartão Integração do Metrô tem a comodidade de efetuar a recarga por meio do WhatsApp, utilizando o Zap do Metrô. Para isso, é só acessar o atendimento virtual da CCR Metrô Bahia, adicionando o número (71) 9688-0714 em seu aparelho celular. Ao navegar pelas opções de compra de crédito na ferramenta, o cliente poderá realizar um pedido de recarga e efetuar o pagamento por meio de uma chave PIX. Outra possibilidade é fazer a recarga via aplicativo - Banco do Brasil (para correntista), PicPay, Recarga Pay, Cittamobi - e pela rede credenciada, composta por 2 mil pontos de vendas. Após a compra do crédito, a carga deverá ser efetivada nos validadores presentes em todas as estações.