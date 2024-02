Metrô de Salvador apresenta nova lentidão após furto de cabos | A TARDE

O sistema metroviário de Salvador e Lauro de Freitas apresentou lentidão na manhã desta terça-feira, 6. Os trechos mais afetados foram as estações Rodoviária e Pernambués, com os trens funcionando com velocidade reduzida por consequência de furto de cabos.

Segundo informações, o primeiro furto foi registrado nesta segunda-feira, 5. Após manutenção, os trens voltaram a funcionar normalmente até a manhã desta terça, quando outro ponto do sistema apresentou problemas pelo mesmo motivo.

De acordo com a CCR Metrô Bahia, que administra o equipamento, a Linha 1 não foi afetada e segue operando com normalidade. A concessionária lamentou "que a ação de vândalos traga prejuízos ao dia a dia da população".

Metrô de Salvador apresenta lentidão após furto de cabos Reprodução