Metrô de Salvador fica sem funcionar entre Acesso Norte e Pirajá

Os trens que fazem a linha do Metrô de Salvador-Lauro de Freitas paralisaram as operações na manhã desta terça-feira, 25, por volta das 6h, no trecho entre as estações Pirajá e Acesso Norte, devido a um galho de árvore que caiu na via aérea da linha dos trens.

O Portal A TARDE conseguiu falar com usuários do sistema de transporte que relataram que o clima do local era de "insegurança para os trabalhadores", com muitas pessoas paradas nas passarelas fazendo ligações, tirando fotos ou pedindo transporte por aplicativo para poderem chegar ao trabalho.

A CCR havia informado inicialmente que equipes de manutenção da concessionária atuavam para normalizar a operação dos trens. O trecho Acesso Norte e Lapa na Linha 1, e a Linha 2 não foram afetados e seguiam operando normalmente.

Em nota, a CCR Metrô Bahia informou que por volta das 6h23 a circulação de trens foi plenamente normalizada entre as estações Pirajá e Acesso Norte, na Linha 1 do Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas.

"A operação neste trecho foi temporariamente suspensa às 6h para retirada de um galho de árvore em contato com a via aérea. As equipes de manutenção da concessionária atuaram prontamente para restabelecer a operação", disse a concessionária.

Portal A TARDE