Metrô de Salvador tem lentidão após furtos de cabos

A Linha 2 do Metrô de Salvador apresenta lentidão nesta sexta-feira, 15, após o furto de cabos. Nos locais afetados, os metrôs, por questão de segurança, precisam operar na velocidade reduzida.

O impacto para a população soteropolitana é a maior concentração de passageiros nas estações do sistema, registrada em imagens recebidas pelo Portal A TARDE. A CCR Metrô Bahia, que opera o modal na capital baiana, disse que equipes de manutenção da concessionária estão atuando para normalizar a situação.

*Atualização

"A CCR Metrô Bahia informa que, devido à necessidade de reparos aos danos causados ao sistema pela ação de vandalismo – furto de cabos –, a partir das 22h30 desta sexta-feira, 15, até a 0h, os trens vão circular na Linha 2 em uma única via no trecho Aeroporto-Pernambués-Aeroporto e entre Acesso Norte-Pernambués-Acesso Norte. Em ambos os sentidos da Linha 2, os passageiros precisarão desembarcar na Estação Pernambués e embarcar em outro trem para seguir viagem. O intervalo entre as estações Aeroporto e Pernambués terá um aumento de 15 minutos e entre Acesso Norte e Pernambués, de 5 minutos. A CCR Metrô Bahia lamenta que a ação de vândalos traga prejuízos no dia a dia da população e agradece a compreensão de todos".