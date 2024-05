Ministério do Trabalho realiza atendimentos em Shoppings de Salvador | A TARDE

Em comemoração ao mês do trabalhador, o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), por meio da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego na Bahia, lança o projeto Superintendência Itinerante - Semana do Trabalhador. O projeto busca atender a população em locais estratégicos, fora das tradicionais unidades de atendimento, facilitando o acesso e ampliando a divulgação dos serviços prestados pelo MTE orientação no período de 21 a 27 de maio.

Durante o projeto, as trabalhadoras e trabalhadores terão acesso a diversos serviços essenciais, incluindo concessão de Seguro-Desemprego, informações sobre Abono Salarial, Registro Profissional, orientação sobre a Carteira de Trabalho Digital, registro sindical, e fiscalização e orientação trabalhista.



Segundo a superintendente Fátima Andrade Freire, a iniciativa é uma forma de garantir que os serviços do MTE alcancem mais pessoas, promovendo dignidade e justiça para os trabalhadores. "Nosso objetivo é proporcionar acesso fácil e rápido a serviços fundamentais, garantindo a solução de demandas e a promoção dos direitos trabalhistas," ressalta Fátima Andrade Freire.

Superintendência Itinerante – Semana do Trabalhador

Data:21 a 23 de maio

Horário: 9h às 17h

Local: Salvador Norte Shopping, em São Cristóvão



Data: 27 a 29 de maio

Local: 9h às 17h

Horário: Shopping da Bahia, no Caminho das Árvores





