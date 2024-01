Ministro do Turismo quer incluir Salvador em destinos internacionais | A TARDE

O ministro do Turismo, Celso Sabino, esteve presente no segundo dia do Festival Virada Salvador. Em coletiva dada a imprensa, ele falou dos investimentos programados para Bahia, Salvador, e reforçou que o ministério atuou para que o Festival Virada Salvador acontecesse, investindo, sobretudo, em aplicação de voos que passem por Salvador.

"O Ministério do Turismo tem participado de diversas ações para que o turismo em Salvador e todo o estado seja ampliado. Inclusive, com esse festival vieram investimentos através do programa Conheça o Brasil Voando, onde anunciamos 94 novas rotas no país, muitas delas passando por Salvador. Vocês devem estar testemunhando o número de voos que aumentaram partindo de Salvador para os grandes centros do país e estamos trabalhando para incluir também salvador em destinos internacionais, buscando trazer rotas internacionais de voos diretamente para Salvador", disse.





Ministério do Turismo atuou para que o Festival Virada Salvador acontecesse Leilane Teixeira | Ag. A TARDE

O ministro elogiou também a atuação do prefeito Bruno Reis e da parceria entre governos independente do partido para que o turismo de Salvador seja ampliado ainda mais.

"Salvador é conhecida pela hospitalidade do seu povo, a Bahia é conhecida pelos grandes atrativos turísticos, pelas belas praias e eventos como esse que movimentam a cultura, ajudam a trazer brasileiros e estrangeiros de várias partes do mundo e de todos os cantos do Brasil para cá pra Salvador. Hoje aqui nós temos baianos, paulistas, nós temos paraenses como eu. Tudo fruto de uma construção que envolve a prefeitura da cidade, o Governo do Estado e o Governo Federal. O turismo ele tem esse papel fundamental de unir, porque é uma área de interesse para qualquer lado político. Então o turismo tem esse papel e a política do governo é de reconstruir e unir o Brasil".