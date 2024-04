Mirantes: dois integrantes da facção CV desaparecem em troca de tiros | A TARDE

O clima de guerra no bairro Mirantes de Periperi, em Salvador, alcançou o sétimo dia. Em meio a trocação contínua entre suspeitos e policiais, dois soldados da facção criminosa Comando Vermelho (CV) desapareceram. Eles foram vistos pela última vez em outro bairro do Subúrbio Ferroviário da capital baiana.

Em contato com o Portal MASSA!, uma fonte policial que teve a identidade preservada, mencionou que eles deixaram a localidade de Tancredo Neves para dar suporte ao bonde na Baixada de Mirantes.

Identidades

‘Cabeça’ e ‘GL’ são os vulgos dos criminosos. O primeiro era uma espécie de gerente do tráfico de drogas no ponto do Buracão, enquanto o segundo era componente da linha de frente.

Portados com fuzis, eles abriram fogo contra policiais do Batalhão de Operações Especiais (BOPE) que estavam em áreas de matagal, perto de um campo de futebol.