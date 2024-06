Missas, procissões e fé marcaram o Dia de Corpus Christi | A TARDE

Ontem, em Salvador, 102 paróquias realizaram missas e procissões para celebrar o Dia de Corpus Christi. A Catedral Basílica do Santíssimo Salvador, localizada no Pelourinho, ficou pequena para a quantidade de fiéis que marcaram presença para acompanhar a missa presidida pelo Arcebispo de São Salvador da Bahia, Primaz do Brasil, Cardeal Dom Sérgio da Rocha.

Para muitas pessoas, o Dia de Corpus Christi é apenas mais um feriado comum do calendário brasileiro, mas para os católicos, essa data é cheia de significados e relevância. Na prática, o Dia de Corpus Christi - celebrado pela Igreja Católica anualmente, 60 dias após a Páscoa e sempre numa quinta-feira- é uma maneira de comemorar a Eucaristia, um dos sacramentos do catolicismo que representa a transmutação do pão e do vinho no corpo e no sangue de Jesus.

"A celebração de Corpus Christi é uma manifestação pública da fé em Cristo, na Eucaristia, que nós fazemos pela fé, animando a nossa caminhada. É também um momento de comunhão, de unidade, de fraternidade. O mundo de hoje necessita de gente que caminha iluminada pela fé, animada pela fé em Cristo, mas também como irmãos e irmãs. Um mundo que precisa de pai, de fraternidade", pontuou o Cardeal Dom Sérgio.

Durante momentos como esses, os fiéis aproveitam para fortalecer a fé, fazer preces, agradecimentos e promessas, como foi o caso de Antônio Santana Souza, de 67 anos. Há dois meses, ele caiu num supermercado e, devido à gravidade da situação, precisou passar por um procedimento cirúrgico.

Ontem, mesmo andando com dificuldade e com o suporte de duas muletas, ele fez questão de sair de Tancredo Neves, bairro onde reside, para ir até a Basílica agradecer pela recuperação. Além disso, participou da procissão entre o Centro Histórico e a Praça Castro Alves, num percurso de ida e volta. "Quem tem fé vai a pé. Já ouviu esse ditado? Por isso estou aqui, eu vim agradecer pessoalmente ao Santíssimo. Eu estava em uma situação bem mais delicada, mas é ele que tem me colocado de pé", disse Antônio ao falar da contribuição da fé para a melhora de sua saúde.

Tapetes

Além das missas e procissões, uma das principais tradições desta data são os tapetes de Corpus Christi produzidos manualmente nas ruas ou dentro das igrejas, com desenhos que remetem à Eucaristia. Para a confecção deles, os fiéis (na maioria jovens) utilizam materiais como pó de serra, borras de café, plantas, flores, areias e outros materiais. Todo esse ritual de produção leva horas e, assim como o dia, também possui significado.

"Nós que cremos em Cristo, nós que caminhamos em Corpus Christi, fazemos isso animados. Não é gente que caminha desanimada, mas gente que caminha na esperança, reconhecendo a beleza da vida, reconhecendo o sentido maior do caminhar que está em Cristo. É a única ocasião do ano em que nós levamos pelas ruas o Santíssimo Sacramento. Isto torna ainda mais importante este testemunho público da fé em Cristo", explicou o arcebispo de São Salvador.

