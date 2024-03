Monte Tabor completa 50 anos com eventos em Salvador | A TARDE

Em 2024, o Monte Tabor celebra meio século de serviços prestados à Bahia. “Cuidando, ensinando e transformando” é a frase que vai acompanhar o selo comemorativo, que vai carimbar o calendário de eventos e ações online e off-line, ao longo do ano, da instituição que marcou a vida de diversas pessoas.

As comemorações se iniciam no dia 10 de março, quando acontece a celebração de uma Missa de Ação de Graças em memória de Dom Luigi Maria Verzé, fundador do Monte Tabor, e a recordação do Frei Benjamim Cappelli, que participou das obras desde 1974, em Salvador.

O sacerdote e professor D. Luigi nasceu em 1920 em Illasi, província de Verona, na Itália, e dedicou sua vida toda aos problemas sociais e à saúde, por amor a Jesus. Em 1974, escolheu Salvador para fundar a Associação Monte Tabor, Centro Ítalo Brasileiro de Promoção Sanitária, com participação do Frei Benjamim Cappelli. Os dois implantaram o Hospital São Rafael, que neste ano comemora 34 anos.

Frei Benjamim nasceu em Villagrande, na região das Marcas, na Itália, em 1922. Ele foi enviado como missionário para o Brasil e também dedicou a vida às pessoas carentes, em especial aos hansenianos e também foi presença marcante no Hospital São Rafael.

Ao longo dos 50 anos, o Monte Tabor desempenha atividades inspiradas no mandato do Evangelho “Ide, Ensinai e Curai” (Mt. 10:8). No entanto, atuando conforme o conceito cristão de Medicina e de Assistência, integrados com o ensino e pesquisa.