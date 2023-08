Monumento a Maria Felipa será inaugurado nesta quinta, na Praça Cayru

A Prefeitura de Salvador, através da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Secult), inaugura nesta quinta-feira, 27, o m onumento a Maria Felipa, na Praça Cayru. O lançamento da obra é parte das comemorações pelo bicentenário da Independência do Brasil na Bahia e pelo Julho das Pretas.



Mulher negra, itaparicana, marisqueira e estrategista de guerra, Maria Felipa recebe a homenagem da artista soteropolitana Nadia Taquary, que destacou a importância da obra da qual é autora não só para baianos, mas também para turistas.

“Pensei nela enquanto Yabá, uma grande mãe no sentido maior, grande guerreira das lutas sociais. Tem a ver com ancestralidade. Monumentos são símbolos do que uma sociedade valoriza e no Brasil as figuras históricas representadas em sua maioria são de homens, brancos e de elite. Monumentalizar personagens como Maria Felipa é fundamental enquanto referência, principalmente em uma cidade majoritariamente negra”, disse Nadia.

Sobre a concepção da obra e a composição dos elementos que compõem o monumento, a artista soteropolitana afirma que todos os detalhes foram pensados estrategicamente para que a obra ficasse à altura do que representa Maria Felipa.

“Tentei trazer uma característica de rainha, não só de poder, mas empoderamento e de fazer o que preciso for para a defesa de sua comunidade e do seu povo. Nos detalhes, adornos, brincos, pente, folha de cansanção, tocha e até um peixe foram alguns dos elementos que utilizei para fazer a composição da homenagem”, afirmou.

A localização da homenagem também foi escolhida de forma estratégica. À beira do mar, de frente para a Baía de Todos-os-Santos, com a guerreira voltada para a Ilha de Itaparica, onde combateu marinheiros portugueses e incendiou navios, sendo decisiva para o processo da definitiva libertação do país.

“Quando colocamos esse monumento, trazemos à tona a história como realmente aconteceu. Mostramos o quanto os movimentos sociais foram determinantes para a Independência do Brasil. Faz com que o turista, mas também o soteropolitano, conheça mais sobre a nossa história”, finalizou Nadia Taquary.

Para o secretário municipal de Cultura e Turismo, Pedro Tourinho, Salvador celebra a figura de Maria Felipa, que, enquanto mulher e memória, tornou-se símbolo da resistência do povo negro brasileiro pela emancipação e contra a tirania. “Quando decidimos por fazer o Monumento de Maria Felipa, estamos atendendo a uma demanda histórica da população e de movimentos sociais. É busto, monumento, instituição”, afirmou.

Programação

A partir das 8h, os grupos culturais começam a se concentrar na Praça Cayru. Às 8h30, será o início da performance das Pretas Percussivas (Didá, Filhas de Gandhi e Mulherada).

Com a chegada do prefeito Bruno Reis (União Brasil), marcada para às 9h, grupos culturais seguem em cortejo até o monumento.

Às 9h20, o Grupo de Teatro da Casa Maria fará apresentação. O encerramento com as Pretas Percussivas está programado para às 10h.